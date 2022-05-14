رئيس مجلس النواب لوليامز: سنعقد جلسة خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت وفقاً لما أقره المجلس دعماً لعمل الحكومة

المستشار صالح، وخلال اللقاء بحث المستشارة الأممية المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن إجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتناول اللقاء ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي دعماً لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيداً عن سطوة المليشيات المسلحة أو غيرها.