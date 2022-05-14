كشلاف: سنتخذ الإجراءات القانونية لإبطال أي محاولة تستهدف تعديل مسودة الدستور

هاجم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور سالم كشلاف، اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري برعاية الأمم المتحدة للاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وهدد كشلاف في تصريحات صحفية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبطال أي محاولة لتعديل مسودة الدستور، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “إدريس بوفايد” السبت إن مشروع الدستور المنتج فكراً وصياغةً من الهيئة التأسيسة هو ملك للشعب الليبي ومحصن قضائيا ولا يجوز لأحد المساس به سواء كان لجان حوار أو بعثة أممية أو حتى المجتمع الدولي.

وأضاف “بوفايد” في تصريحات صحفية أنه لا وجود لأساس قانوني أو دستوري أو إذن مسبق من ذوي الشأن لطرح منتج مشروع الدستور على طاولة حوار مشاورات القاهرة للتغيير والتحوير، معتبرا أن هذا الأمر يمثل اعتداء على حق الملكية الفكرية للهيئة ولعموم الشعب الليبي الذي اختارها.

وأشار عضو مجلس الدولة الاستشاري أن التعديل الدستوري 12 مرفوض بشكل رسمي بقرار من مجلس الدولة ولا قيمة له طبقا لاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات.