بعد 5 سنوات.. القبض على مطلوب في واقعة سرقة بالقره بوللي

تمكن أعضاء قسم النجدة بمديرية أمن القره بوللي، من القبض على مطلوب في قضية سرقة تعود وقائعها إلى العام 2017.

وسبق أن فر المتهم ويدعى «ش.ع.ك»، بعد تبادل لإطلاق النار مع أعضاء الدعم المركزي القره بوللي، وجرى القبض عليه أخيرًا تحت جسر القره بوللي، وفق بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الداخلية.

– ضبط عصابة تزور العملة وتسرق المركبات الآلية في طرابلس

واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم الذي سبق أن صدر في حقه حكم غيابي من نيابة الخمس في قضية سرقة من داخل منزل أحد المواطنين.

