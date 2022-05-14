عقيلة ووليامز يلتقيان في القاهرة

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التقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم في القاهرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة ستيفاني وليامز، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الجانبان بحثا خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية لمحادثات اللجنة غدًا في القاهرة.

وأضاف بليحق، أن اللقاء تناول ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي دعمًا لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيدًا عن سطوة المليشيات المسلحة أو غيرها.