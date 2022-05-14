رئيس وزراء إيطاليا: استقرار ليبيا هدف يجب متابعته

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الاستقرار السياسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​هدفا يجب متابعته خاصة في ليبيا؛ ذلك أنها دولة ذات إمكانات هائلة.

وقال دراغي في كلمة له بمنتدى “التطلع نحو الجنوب” المقام في سورينتو-نابولي أن حظر صادرات الحبوب من أوكرانيا يهدد بأزمة غذائية يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار سياسي، مؤكدا أن إيطاليا تعتزم الاستمرار في أن تكون في الخطوط الأمامية لبناء مستقبل من السلام والازدهار في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط​​.

وأكد دراغي: نعتزم الاستثمار على الفور في مجال الأمن الغذائي، جنبا إلى جنب مع بقية دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز سلاسل التوريد وجعلها أكثر تكاملا، كما أن تطوير منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​يعني الحاجة إلى تكامل أكبر لأوروبا وإسقاط أقوى لها في البحر المتوسط بشكل جماعي؛ حكومة وأقاليم، قطاعا عاما وخاصا، شمالا وجنوبا.

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