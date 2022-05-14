مريض بضمور العضلات في مصراتة: الدبيبة أخبرنا بعدم توفير العلاج لنا لأنه مكلّف

كشف عبدالجليل السعداوى أحد مرضى ضمور العضلات في مدينة مصراتة عن رفض رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة علاجهم.

وقال السعداوي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن مصعب الأمين أحد مرضى ضمور العضلات التقى الدبيبة عقب صلاة الجمعة أمس في مسجد زيد بن حارثة في مصراتة، وفرح واستبشر خيرا في إيصال صوتهم وصوت كل مرضى الضمور إلى رئيسها مباشرة دون أي وساطة إو إجراءات إدارية تعرقلها”.

وأضاف: “عندما فرغوا من الصلاة توجه الشاب إلى الدبيبة وسأله ما الذي حُلّ بموضوعنا نحن مرضى الضمور وماذا فعلتم في إجراءات علاجنا؟ فرد عليه قائلا: أنتم واجدين وعلاجكم بيكلف واجد، وأنتم الكبار في السن والشباب (معندكمش) علاج أصلا والآن نعمل على علاج الأطفال والموضوع ما زال يطول واجد”.

وتابع السعداوي: “استحى الشاب من قدومه وشعر بالخجل وكأنه يطلب في منة أو صدقة تقرضها له الحكومة من جيب موظفيها، واستشعر من كلامه أنه لا يجب عليهم العيش فيما بينهم فعلاجهم غير موجود ووجب عليهم الرحيل فحسب”.

بدوره استهجن وزير الثقافة السابق عمر القويري رد الدبيبة، ونشر عبر صفحته على “تويتر” رواية السعداوي، معلقا: “عبد الجليل السعداوي أحد مرضى ضمور العضلات في مدينة مصراتة يكتب على صفحته: الدبيبة قال لنا أنتم علاجكم يكلف بمعنى لا تستحقون الحياة”.