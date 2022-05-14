وزيرا الحُكم المحلي والمواصلات: نحن على إستعداد تام لدعم بلدية بنغازي في يتعلق بتنفيذ العديد من المشاريع

زار وزير الحُكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي ووزير الموصلات عبدالحكيم الغزيوي ديوان بلدية بنغازي حيث كان في إستقبالهما رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي عقيد فرج العقوري وعدد من مُدراء المكاتب ولإدارات بديوان البلدية.

وتم خلال اللقاء مُناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة بعمل البلدية خاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة والمشاريع الجاري تنفيذها والمُستهدفة خلال الفترة القادمة .

وأثنى الوزيران على الجهد المبذول من قِبل البلدية مُوكدين على أهمية تحديد الأولويات خلال الفترة القادمة، وأنهما على إستعداد تام لدعم بلدية بنغازي في يتعلق بتنفيذ العديد من المشاريع وحل المُختنقات والصعوبات التي تواجه المدينة.