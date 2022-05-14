القائم بأعمال سفارة اليابان يزور وفد القبائل الليبية بمقر إقامته بتونس

أدى القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا، اليوم السبت، زيارة إلى وفد اتحاد القبائل والمدن الليبية بمقر إقامته بالعاصمة التونسية.

وتطرق اللقاء إلى آخر مستجدات المشهد الليبي والمبادرة التي يطرحها اتحاد القبائل من أجل حل الأزمة التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها سحب الثقة من كافة الأجسام السياسية الموجودة وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ورفع الوصاية الأجنبية على ليبيا وتفعيل حق الشعب الليبي في تقرير مصيره دون أي تدخل أجنبي.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء تم بطلب من السفير الياباني.

ويؤدي خلال هذه الفترة وفد اتحاد القبائل الليبية زيارة إلى تونس لطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة وإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

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