شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والإدانة

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة على قناة «الوسط wtv» الضوء على الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بشأن المسار الدستوري.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الأحد، جولة جديدة من اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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واتفقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، السبت، مع القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية يائيل لمبرت، على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، المعنية بالمسار الدستوري «نتائج ملموسة».

وليامز تتحدث عن أهمية تحقيق «نتائج ملموسة» باجتماعات القاهرة

وأضافت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»: «يتعين أن نحترم حق الشعب الليبي في انتخاب مَن يحكمه بشكل ديمقراطي من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت. كما أنه من المهم أيضًا الحفاظ على الهدوء في البلاد».

يأتي ذلك في وقت حذرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مجددًا من المساس بالمشروع الذي أعدته منذ العام 2017، مطالبة بعرضه على الليبيين في استفتاء عام لتحديد مصيره باعتبارهم أصحاب الحق في ذلك.