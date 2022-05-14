ليبيا على موعد مع خسوف كلي للقمر الإثنين

تستعد ليبيا ودول المغرب العربي لمشاهدة خسوف كلي للقمر فجر الإثنين، في أول خسوف كلي تشهده لليبيا لعام 2022، كما أنه يُعد الخسوف الكلي الأول الذي يمكن رؤيته منذ خسوف عام 2019 الكلي، وسيُشاهَد الخسوف المرتقب بشكل جزئي في باقي الدول العربية.

وأوضحت مؤسسة رؤيا لعلوم الفضاء أن الخسوف سيمكن رؤيته على ثلاث مراحل تباعاً، تبدأ بخسوف شبه الظل، ثم الخسوف الجزئي، وصولاً إلى الخسوف الكلي، حيث سيختفي القمر تحت الأفق وهو في هذه المرحلة قبل بدء انقشاع ظل الأرض من على سطحه ومشاهدته مرة أخرى وهو يعود لمرحلة الخسوف الجزئي.

وتحدث ظاهرة الخسوف عندما تقع الأجرام السماوية الثلاثة: الشمس، والأرض، والقمر، على استقامة واحدة، فتتوسط الأرض بين الشمس والقمر لتحجب كامل ضوء الشمس أو جزءاً منه عن القمر، ويتحول لون القمر إلى الأحمر القاتم أو الفاتح عند حدوث الخسوف؛ بسبب مرور بعض أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي للأرض وانعكاسها على سطحه، ، ويشير اللون الفاتح الأحمر إلى صفاء الغلاف الجوي للأرض.

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