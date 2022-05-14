عبد العزيز: على الشارع الليبي القيام بثورة ضد النماذج القذرة التي تبتز الدبيبة

اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز الموالي لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة أن منظومة القيم مستهدفة من الخارج ومن الداخل وتحتاج لعمل كبير جداً.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج ”بين السطور” الذي يذاع على قناة ”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، إن “البعض يقوم بابتزاز حكومة عبد الحميد الدبيبة لأنهم لا يريدون أن يأتوا بها لبر”، بحسب قوله.

وأضاف: “لا تغركم اجتماعات القاهرة وغيرها، هم خسروا في جنيف، وباشاغا وعقيلة يريدون ان يردوا الانقلاب فقط، هناك فساد في حكومة الدبيبة وتكلمنا عنه ومستمرين بالحديث بشأنه لكن لن نقبل بالانقلاب عليها ونحن نريد انتخابات”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن “الفساد موجود من أول لحظة ويجب على ديوان المحاسبة والرقابة والشعب الليبي والشارع التحرك وقول كلمته، داعياً الشارع الليبي للثورة على الاجسام الموجودة وهذه النماذج “القذرة” المستمرين في النهب والسرقة”، بحسب قوله.