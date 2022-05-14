إغلاق ميناء الحريقة النفطي في طبرق من قبل محتجين

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أعلن محتجون في طبرق، اليوم السبت، إغلاق ميناء الحريقة النفطي احتجاجا على ما قالوا “سياسة كل الأجسام الحالية على سياسة كل الأجسام السياسية المنتهية التي تدعي الشرعية”

وأعلن المحتجون، في بيان مصور جرى تداوله على فيسبوك، رفضهم الاستجابة إلا لجسم شرعي.

وقال البيان: “لا نتفاوض إلا مع جهة سنعتبرها هي الشرعية وهي التي تحقق تطلعات الشعب. وندعو كافة أبناء الوطن للوقوف أمام هذه المؤامرة التي تستهدف وطننا الغالي”.

يأتي ذلك بينما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

وقال عقيلة، في بيان بشأن وقف انتاج وتصدير النفط، إنه “حفاظا على مصلحة الليبيين وكما يرى المواطن الليبي، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط، ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد واهدار المال العام، لذلك نؤكد على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع”.

وأعلنت، سفارة الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت، دعمها التام لتجميد مؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.