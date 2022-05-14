دعم أميركي للتجميد المؤقت لعائدات النفط في البنك الليبي الخارجي

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في بيان لها، إن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط حسب ما ناقشته الأطراف الليبية يوم 1 أبريل، في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين.

وأكد البيان دعم سفارة الولايات المتحدة للتجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.

كما أكد البيان على وجوب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسب أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة. معرباً عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية. للمساهمة في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد في وقت سابق، السبت، على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع آلية وضمانة لاستفادة كل الليبيين من مداخيله بما يحقق العدالة والمساواة للجميع، وفق قوله.

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