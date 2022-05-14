إلقاء القبض على 300 مهاجر في زوارة وصرمان

قال قائد المديريات الأمنية بالمنطقة الغربية، أشرف بن عيسى، إنه قد تم إلقاء القبض على 300 مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة، الجمعة.

وأضاف بن عيسى أن 110 من المهاجرين قبض عليهم على الشاطئ، أثناء صعودهم قوارب لعبور البحر، فيما تم اعتقال البقية في مواقع مختلفة من زوارة وصرمان.

وتشهد مياه المتوسط حركة مستمرة لقوارب الهجرة غير القانونية، حيث يسعى آلاف المهاجرين الموجودين على الأراضي الليبية للوصول إلى القارة العجوز، وسط اتهامات للسلطات الأوروبية بإعاقة هؤلاء ودعم خفر السواحل الليبي، لاعتراضهم وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

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