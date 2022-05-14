عقيلة صالح: مجلس النواب يدعم عمل الحكومة من سرت بعيداً عن سطوة المليشيات

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عزم مجلس النواب عقد جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت، دعماً لعمل الحكومة الليبية بحرية من هناك، بعيداً عن سطوة المليشيات المسلحة أو غيرها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالعاصمة المصرية القاهرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، السبت، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور، ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية أممية، كما تطرق اللقاء إلى ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة الليبية، وفق بيان المتحدث باسم المجلس.

ويأتي اللقاء قبيل انطلاق الجولة الثانية من المشاورات بين مجلسي النواب والدولة الأحد في القاهرة، والتي وصفها السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالحاسمة، في وقت يسعى فيه عدد من النواب لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإبعاد وليامز عن إدارة الملف الليبي وتعيين مبعوث أممي جديد على رأس البعثة.

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