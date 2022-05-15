عقيلة صالح في بيان رسمي: تجميد إيرادات النفط حفاظاً على مصلحة الليبيين

قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، حتى وضع آلية وضمانة لاستفادة كل الليبيين من مداخيله بما يحقق العدالة والمساواة للجميع، وفق قوله.

وقال عقيلة صالح في بيان رسمي صادر عنه، أن حجز إيرادات وعوائد الصادرات النفطية يأتي حفاظاً على مصلحة الليبيين ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط، وانتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام، وفق البيان.

ويأتي قرار مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح ، في وقت تمارس فيه أطراف دولية ضغوطاً لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية،وأيضآ في وقت يسجل فيه النفط أسعاراً قياسية وسط حديث عن استحداث آليات لإدارة العوائد النفطية تضمن الشفافية وعدالة التوزيع