مرور خمسين يوماً على الاحتجاز التعسفي لعلي الريفاوي

يستمر احتجاز علي الريفاوي مراسل قنوات 218 لليوم الخمسين على التوالي، بعد احتجازه بتاريخ 26 مارس الفائت على يد جهاز الأمن الداخلي في سرت.

ورغم المطالبات الدولية والمحلية والحقوقية المستمرة بالكشف عن مصير الريفاوي وإطلاق سراحه، إلا أن جهاز الأمن الداخلي أمعن في سياسته القمعية خلال التعدي على أهم حقوق الإنسان وهو حق الحرية، مخالفًا بذلك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وضارباً بعرض الحائط معايير القانون الذي يدّعي حمايته.

وكانت إدارة قنوات 218 طالبت في بيان لها بالكشف عن مصير الريفاوي، وحمّلت الأمن الداخلي مسؤولية سلامته، وتبعها بذلك عدد من المنظمات الدولية والحقوقية.

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