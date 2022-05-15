عبد العزيز: هناك فساد في حكومة الدبيبة لكن لن نقبل بالانقلاب عليها

اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين ” محمود عبد العزيز ” أن منظومة القيم مستهدفة من الخارج ومن الداخل وتحتاج لعمل كبير جداً.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لعبد العزيز ، قال فيها: إن البعض يقوم بابتزاز حكومة عبد الحميد الدبيبة لأنهم لا يريدون أن يأتوا بها لبر.

كما أضاف عضو جماعة الاخوان المسلمين: “لا تغركم اجتماعات القاهرة وغيرها، هم خسروا في جنيف، وباشاغا وعقيلة يريدون ان يردوا الانقلاب فقط، مردفآ في تصريحاته، أن هناك فساد في حكومة الدبيبة وتكلمنا عنه ومستمرين بالحديث بشأنه لكن لن نقبل بالانقلاب عليها ونحن نريد انتخابات”.

ولفت عبد العزيز ، إلى أن الفساد موجود من أول لحظة ويجب على ديوان المحاسبة والرقابة والشعب الليبي والشارع التحرك وقول كلمته، داعياً الشارع الليبي للثورة على الاجسام الموجودة وهذه النماذج “القذرة” المستمرين في النهب والسرقة ، بحسب زعمه.