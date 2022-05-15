ليبيا تشارك في المهرجان الدولي للمونودراما

218- خاص

تشارك ليبيا في فعاليات الدورة الرابعة من “المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج”، الذي تستمر فعالياته من يوم 13 ـ 16 ـ مايو. بمشاركة خمسة وأربعين عرضاً من بلدان عربية وأجنبية، إلى جانب عروض في مسرح الشارع ومسرح الأطفال.

وتأتي المشاركة الليبية بثلاثة عروض مسرحية هي: المسرح القومي ـ بنغازي بإدارة الفنان سعد المغربي يشارك بعرض “مخالب الماء” للكاتب العراقي منير راضي العبودي، وإخراج سعد المغربي وبطولة الفنانة سعاد خليل. وقد اختير هذا العرض ليكون عرض الافتتاح بالمسرح البلدي بالعاصمة التونسية. المسرح الوطني ـ بنغازي والذي يشارك بمسرحية “إلى أين” للمخرج عوض الفيتوري تمثيل حسين العبيدي. ومسرحية “بدون تأشيرة” للمخرج توفيق الفيتوري وتمثيل حمزة بليبلو.

وفي مدينة الثقافة وقع الكاتب المسرحي علي الفلاح كتابه، “التحطيم واللعب على حجم الصدفة”.

وسيتم خلال هذه الدورة تكريم الفنان فتحي كحلول، وذلك عن مسيرته في مجال المسرح والدراما

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