بهدف رفع الطاقات الإنتاجية للمنتجات الليبية.. الحويج يتفقد الشركات الصناعية بطرابلس

قام وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” اليوم السبت بإجراء زيارة لعدد من الشركات الصناعية جنوب العاصمة طرابلس للوقوف على ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه نشاطات تلك الشركات .

وقد رافق الوزير خلال زيارته سفير جمهورية تونس لدى دولة ليبيا ” الاسعد العجيلي ” ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة ورئيس غرفة التجارة والصناعة بنزرت.

وأشار ” الحويج ” إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعريف بالأنشطة الاقتصادية والصناعية القائمة بدولة ليبيا والتقنيات الحديثة المستخدمة لتطوير الصناعات ورفع مستوى جودة المنتج المحلي واطلاع الوفد التونسي على الفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار بهدف التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين وتحقيق التنوع والتكامل الاقتصادي وإقامة شراكة تعزز التبادل التجاري الثنائي والتوجه نحو السوق الافريقية.

كما استمع وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق للمشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات الصناعية في فتح الاعتمادات وتوريد المواد الخام اللازمة والعراقيل التي تواجه أصحاب الاعمال في توريد المواد عبر جمهورية تونس والمقترحات التي من شأنها حلحلة المشاكل وتذليل الصعاب بهدف رفع الطاقات الإنتاجية والعمل على إيجاد فرص تصدير للمنتج المحلي.