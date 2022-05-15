عقيلة صالح ينفي تكليف ممثلين عنه بحضور اجتماع مركز الحوار الإنساني في جنيف

أكد رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يكلّف أحد بالحضور نيابة عنه في اجتماع جنيف الذي ينظمه ويرعاه مركز الحوار الإنساني.

وأضاف الصافي في تصريحات صحفية، أن صالح أكد أن كافة الاجتماعات هناك لا تُمثل مجلس النواب أو رئيسه.

وكان مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف قد نظم الخميس جولة جديدة من المشاورات حول العملية السياسية الليبية، في اجتماع هو الأول من نوعه الذي تستضيفه سويسرا بعد تأجيل انتخابات ديسمبر 2022م، وفق ما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية