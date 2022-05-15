الجيلاني يدعو للاستفتاء على مشروع الدستور ويحذر من تعديل نصوصه

دعا رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني رحومة، مجلسي النواب والدولة إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية وتفعيل قانون الاستفتاء المنجز من قبل الهيئة، لترك الخيار للشعب الليبي لقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.

وحذّر رحومة في مراسلتين منفصلتين موجهتين لمجلسي النواب والدولة من أن أي تعديلات على أعمال الهيئة ستكون محلاً للطعون القضائية مهما مرّ على ذلك من وقت، مشيراً إلى أن الهيئة فوجئت بالحديث عن تعديل بعض مواد مشروع الدستور بحجة وجود مواد خلافية، الأمر الذي يخرج عن اختصاص المجلسين، داعياً إياهم لعدم القفز على المسار الدستوري الذي هو من حق الشعب الليبي.

وكان رحومة قد اعتبر في رسالة بعث بها للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز رعاية البعثة لجلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة لتعديل مسودة الدستور إخلالاً بالالتزامات الدولية، وتجاوزاً للاختصاصات المناطة للبعثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية