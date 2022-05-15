الزائدي: لدينا أدلة على تعطيل السفيرين الأمريكي والبريطاني للانتخابات الرئاسية بسبب قبول ترشح سيف الإسلام

قال خالد الزائدي محامي سيف الإسلام القذافي، إنهم يمتلكون أدلة ومعلومات تثبت أن السفيرين الأمريكي والبريطاني كان لهما دور في إيقاف العملية الانتخابية وتعطيلها بسبب قبول ترشح موكله بانتخابات الرئاسة.

وأضاف الزائدي في تصريحات صحفية أن السفيرين أوقفا نشر القوائم النهائية للمترشحين خاصة الرئاسية، مردفا: كنا نتوقع أن يكون لأمريكا وبعض دول مجلس الأمن، دور إيجابي في دعم الانتخابات والاستقرار، ودعم وجود حكومة منتخبة من الشعب الليبي.

وأعرب المحامي عن استغرابه جدا من تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بخصوص المرشح الرئاسي، سيف الإسلام وهجومه على التشريعات الليبية ووصفها بالخلل.

وأضاف: “مثل هذه التصريحات سببت لنا صدمة كبيرة ومفاجأة، فلم نتوقع أن يتدخل سفراء أجانب في عملية انتخابية بهذه الطريقة السافرة لتكون الانتخابات ونتائجها على مقاس أشخاص بعينهم”.

وتابع: “ما زلنا نتساءل ولم نعرف سبب تخوف هذه الدول وهؤلاء السفراء من موكلي سيف القذافي”.