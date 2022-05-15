استقرار في نسبة الإصابات بكورونا في ليبيا على أساس أسبوعي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن استلامه 1.809 عينات فحص لفيروس كورونا خلال الفترة من 5 مايو وحتى 12 مايو، حسب البيان رقم 685 الصادر عن المركز.

وأشار المركز إلى أن متوسط عدد الحالات الموجبة كان 6 حالات، ومتوسط عدد الحالات المتعافية حالتان. كما بلغ عدد الوفيات خلال الفترة المشار إليها 0 حالة، وتم تسجيل نسبة الحالات الموجبة 0.2 %.

وبذلك، يكون إجمالي الإصابات قد بلغ في ليبيا حسب بيانات المركز 501,954 إصابة، والحالات النشطة 38 حالة، كما بلغ إجمالي المتعافين 495,486 والوفيات 6,430 حالة وفاة.

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