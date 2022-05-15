حميد الصافي: عقيلة صالح لم يكلف أحدا بتمثيله في “اجتماع مونترو”

نفى رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي تكليف عقيلة صالح أي شخصية لتمثيله في اجتماع مونترو الذي نظمه مركز الحوار الإنساني.

وأكد الصافي في تصريحات صحفية أن كافة الاجتماعات هناك لا تمثل مجلس النواب أو رئيسه.

ودعا مركز الحوار الإنساني، في مونترو السويسرية، ممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، إلى اجتماع انطلق مساء أول من أمس الخميس، حضرها فقط قادة المليشيات الرئيسية والتشكيلات المسلحة لغرب ليبيا.

وقالت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية إن مقترحين مطروحين على طاولة الاجتماع هما إما إعلان دستوري جديد ذي “طبيعة مؤقتة”، يبدأ عمليا من الصفر، وإما الموافقة على المشروع الذي وضعته في 2017، الجمعية التأسيسية، إلا أنها قالت إن الخيار الثاني يتطلب خطوة لاحقة، وهي استفتاء شعبي بنصاب غير محتمل: 50 + 1 من أصوات كل من المناطق: طرابلس وبرقة وفزان.

يشار إلى أن ذلك يأتي قبل استئناف اجتماعات مجلسي النواب والدولة المزمع عقدها الأحد المقبل في مصر والتي تخصص بشكل خاص لبحث القضايا الخلافية المتعلقة ببعض مواد مشروع الدستور.