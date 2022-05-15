الشرطة التركية: القبض على مواطنة ليبية بعد رميها لطفلها من سطح مبنى تسكنه

قامت الشرطة التركية بإلقاء القبض على مواطنة ليبية، في منطقة بيليك دوزو غربي مدينة إسطنبول، وذلك بعد رميها لطفلها من سطح البناء الذي تسكنه مع زوج والدتها.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية، فإن المواطنة الليبية وضعت طفلها لوحدها دون مساعدة أطباء أو مستشفى

كما ذكرت وسائل الإعلام ، أن العائلة قدمت إلى تركيا منذ شهرين وسكنوا في أحد المجمعات السكنية، حيث تعيش الفتاة بمنزل زوج والدتها.

وخلال التحقيق معها في مركز الشرطة، أفادت المواطنة الليبية بأنها قد تعرضت للاغتصاب في بلدها، وأن الطفل كان متوفياً قبل أن تقوم بإلقائه من سطح البناء .