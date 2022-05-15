الأرصاد: أجواءا صيفية نسبيًا غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواءا صيفية نسبيا اليوم وغدا على مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب متفرقة غدا على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة, تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا، وتنخفض يوم الثلاثاء خصوصا على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الغد على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و32 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول أحيانا إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الكفرة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35درجة مئوية.