بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 15 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 15 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء صيفية نسبيا هذا اليوم ويوم الغد على مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب متفرقة يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة, تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29-35)مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد، وتنخفض يوم الثلاثاء خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الغد على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-26)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (30-32)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول احيانا إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-35)مْ وتسجل ارتفاع بسيط خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الكفرة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-35)مْ. مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:58)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07).