بحضور أهالي الضحايا.. الأربعاء 18 مايو النطق بالحكم في قضية سجن أبو سليم

قال المستشار القانوني لرابطة شهداء سجن أبو سليم “مصطفى المجدوب”، إن محكمة استئناف طرابلس قد حددت يوم الأربعاء القادم 18 مايو ، موعدا للنطق بالحكم ضد المتهمين في تنفيذ مذبحة أبو سليم بحضور أهالي الضحايا.

ويذكر أن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس قد أصدرت في 15 ديسمبر 2019 حكما بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبو سليم التي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين إبان عهد القذافي، وذلك لانقضاء مدة الخصومة وهو ما أثار استياء كبيرا من أهالي الضحايا.

ووقتها وقف رئيس رابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم المحامي “فتحي تربل” الحكم الصادر بحق المتهمين بالمشاركة في قتل أكثر من 1200 سجين سياسي عام 1996 ” بالكارثي ” الذي لم يؤسس على القواعد الصحيحة ، وبأنه مخالف لصحيح القانون كما أنه سيعيق إنصاف الضحايا، وفق تعبيره.

ومن جانبه قال المستشار القانوني لرابطة أهالي شهداء مذبحة أبوسليم “مصطفى المجدوب” في تصريحات صحفية بعد صدور الحكم، إن الحكم كان مفاجئا لأهالي الشهداء ومخيبا لآمالهم؛ مع تأكيده أن لديهم ردودا قانونية على ذلك وأنهم سيطعنون أمام المحكمة العليا فور إيداع الأسباب.