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لهذا السبب مفارز للواء 444 الصحراوية تكثف طلعتها في مناطق الجنوب | أخبار ليبيا 24

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

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كثفت المفارزُ القتاليّة الصّحراويّة التابعة للواء (444) قتال بحسب منشور لها على صفحتها بالفيسبوك أمس السبت من طلعاتها بمناطق جنوب مدينة بني وليد ونسمة ومزدة والقريات والشويرف بعد ورود بلاغات عن تحركات يشتبه أن تكون لأفراد تابعين لتنظيم “داعش بالمنطقة.

في حين أكد اللواء (444) قتال في بيان له اليوم أن وحداته القتالية قامت السبت بحملة مكثّفة. لتمشيط الاودية والسهول والهضاب الواقعة بتلك المناطق الّتي يُشتبه فيها بوجود. أفراد هذا التنظيم. الارهابي.

لهذا السبب مفارز للواء 444 الصحراوية تكثف طلعتها في مناطق الجنوب
لهذا السبب مفارز للواء 444 الصحراوية تكثف طلعتها في مناطق الجنوب

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