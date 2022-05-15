الصغير ساخراً: المليشيات تصالحوا مليون مرة

سخر وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، من الاشتباكات التي تقع بين عناصر المليشيات في طرابلس بشكل متكرر، وعودتهم للصلح في كل مرة، ثم العودة للاشتباك من جديد.

وقال الصغير، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الميليشيات تصالحوا مليون مرة، ولا عزاء للشامتين اثنين مليون مرة، وسلموا أسلحتهم ومقارهم ثلاثة مليون مرة، وقالوا نحن مع قيام الدولة أربعة مليون مرة”.

وأضاف “جلس معهم كل رؤساء الحكومات بالداخل والخارج خمسة مليون مرة، الغريب أنه فيه خمسة مليون مواطن يدعون أنهم ضد الميليشات وينتظرون قيام سلطة بوجودهم ويحلمون بحلول وهمية”.