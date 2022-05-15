اشتباكات مسلحة في جنزور ومراقبة التعليم تعطل الدراسة | أخبار ليبيا 24

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أندلعت الاشتباكات أمس السبت في مدينة جنزور غرب طرابلس بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع وأخرى للداخلية.

وأدت الاشتباكات إلى قطع التيار الكهربائي على عدد من أحياء المدينة بعد ورود أنباء تفيد بتعرض محطة غرب طرابلس لوابل من الرصاص أدى لتوقفها عن العمل.

واستمرت الاشتباكات بين المجموعات المسلحة لساعات متأخرة بين أحياء المدينة وسط أنباء تفيد بإصابة عدد من السكان نتيجة الاشتباكات.

وتجددت الاشتباكات قبل قليل مع ساعات الفجر الأولى بين المجموعات المسلحة التابعة للداخلية والدفاع في جنزور وشوهد تصاعد الدخان من محيط محطة الكهرباء .

هذا وأعلنت مراقبة التعليم بجنزور اليوم الأحد تعليق الدراسة ليوم واحد بسبب تصاعد حدة الاشتباكات.

في حين أندلعت النيران في عدد من المحلات التجارية بالمدينة والتى أصبابها ضرر كامل بسبب الاشتباكات.