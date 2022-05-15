بويصير: الجيش الروسي سيغير بوتين مع قرب هزيمته من أوكرانيا

قال المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية محمد بويصير، إن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني ينجح فى تطهير الجبهة الشمالية حول”خاركيف” وحتى الحدود الروسية، ويعلن اليوم انه بدأ هجوما مضادا تجاه “ازيوم” لقطع طريق الإمدادات الرئيسي للجيش الروسي نحو “دونباس”. وفق قوله.

أضاف بويصير المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية على فيسبوك قائلًا: “البنتاجون يعلن أمس إن مدافع الهاوزر عيار 155 مم قد دخلت المعركة وكذلك المسيرات من أنواع مختلفة، وأن الأوكرانيين لازالوا يتمتعون بقدرات دفاع جوى يبعد الطيران الروسي ويجبرهم على القصف عن بعد، وبصواريخ تعانى من عدم دقة التصويب، فمعدل إصابتها للهدف هو 1/4 ، كما يعلن المتحدث الرسمى للبنتاجون أن القصف الروسي لم يؤثر بأى درجة على خطوط الإمداد الأمريكية”.

وواصل قائلًا: “الكونجرس سيعطى الإذن بدعم أوكرانيا بأربعين مليار دولار هذا الأسبوع، وذلك يعنى مزيد من التدريب والمساعدات والتجهيز ، والسيناتور “رون بول” يطلب بتعيين مفتش عام للإشراف على المساعدات وهذا أمر مطلوب، و”توماس فريدمان” بحذر من أن بوتين لن يبقى أمامه الا المواجهة المباشرة وأن على الإدارة أن تعد الشعب الأمريكي لهذا الاحتمال ، بينما الصحافة البريطانية تنشر أخبارا عن إصابة “بوتين” بمرض السرطان فى الدم، الأمر الذى كرره أيضا مدير المخابرات الأوكرانية على قناة السكاى نيوز وأضاف أن تغيير القياده السياسية فى روسيا أمر وارد”.

واختتم قائلًا: “شخصيا أتصور، أن بوتن لن يغيب عن الساحة قريبا وسيحاول الدخول فى مفاوضات مبكرا حتى لا يتدهور الوضع العسكرى لقواته التى يبدو أنه ينطبق عليها “سماعك بالمعين خير من رؤيته” حيث عجزت حتى الآن عن حسم أى من المواجهات، حتى فى مصنع الحديد فى مرييوبل الذى يتحصن فيه ألف فقط من الجنود الأوكرانيين وبعد شهرين من الحصار يصمدون فيه..

الا أن بوادر هزيمة استراتيجية روسية تبدو واضحة فى الأفق، والجيش الروسي هو من سيقطف نتيجتها السياسية، وذلك بتغيير قياده سياسية غيرت الدستور لتحكم مدى الحياة وبعد أن كممت كل الأفواه وقتلت وسجنت المعارضين وحكمت بترهات زعماء الشرق الأوسط، ولا تستطيع أن تحتمى بمزاعم الشرعية، وأخيرا ارسلت هذا الجيش فى حرب عبثية واجه فيها تقنيات لا قبل له بها اطاحت بسمعته”.