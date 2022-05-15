اكتشاف حالتي إصابة بـ«كورونا» في سبها

أعلن مركز سبها الطبي اكتشاف حالتي إصابة بفيروس «كورونا» أمس السبت.

وقال مختبر المركز، في بيان صحفي، إنه تلقى 9 عينات، ثبث إيجابية حالتين منها. وفي حين جاءت عينات 7 حالات سالبة، ولم يسجل المركز حالات شفاء أو وفاة.

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ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالًا على تلقي اللقاح

وفي منتصف أبريل الماضي، حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأسبوع الماضي «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).

يوم السبت، حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من أن ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالًا على تلقي اللقاح، والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة.

وناشد المركز، في بيان، جميع المواطنين «سرعة التوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفيروس».