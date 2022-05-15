الارصاد: مرتفع جوي متمركز وسط ليبيا يؤثر على هذه المناطـق بأجواء صيفية حارة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون صيفية نسبيا هذا اليوم ويوم الغد على مناطق غرب ليبيا ، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية نتيجة تأثير مرتفع جوي متمركز وسط ليبيا يتحرك ناحية الشرق.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا والجنوب مابين ( 29 – 35)مْ, وعلى الشمال الشرقي مابين( 23 – 27 ) مْ.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع بسيط يوم الغد على معظم مناطق ليبيا، وتتجه للأعتدال يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي.

وكانت الارصاد قد اشارت في تقرير سابق إلى أن درجات الحرارة اكثر ارتفاعا خلال اليومين المقبلين على المنطقة الغربية خاصة على الدواخل والجنوب حيث تصل الى 37 درجة مئوية كما تشهد المنطقة الشرقية ارتفاع نسبي بداية من يوم غدا الاثنين، والله اعلم.