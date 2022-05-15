دغيم يرحب بمقترح عقيلة صالح بخصوص النفط

العنوان – طبرق

أعلن عضو مجلس النواب زياد دغيم ترحيبه بمقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بخصوص النفط.

ورأى دغيم في تصريحات صحفية أن الحل يرتكز على ثلاث متلازمات، وهي إنهاء إيقاف تصدير النفط، وتجميد الإيرادات بالمصرف الخارجي إلى حين إجراء انتخابات قريبة، ووضع آلية قانونية أو دستورية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم.

وأشار النائب إلى أن مقترح الميزانية المقدم لا يضع أي معالجة لتوزيع عادل للثروة الذي يشترطه عقيلة صالح.

وشدد على ضرورة تضمين نصوص بقانون الميزانية لمعايير توزيع الثروة بالقانون، وإلزام وزارة المالية والتخطيط بنسبة مخصصات المحليات، (لا تقل عن 70% من الباب الثاني والثالث)، تديرها المحليات بمعزل عن الحكومة المركزية التي يقتصر دورها على الباب الرابع ومرتبات الوزارات السيادية والمؤسسات العامة المركزية.

وأكد على وضع نصوص حقيقية بقانون الميزانية يتطلب إجراء تعديلات مصاحبة بالقانون المالي للدولة وقانون الإدارة المحلية، وغير ذلك يظل توزيع الثروة شعارا سياسيا غير حقيقي.

وأوضح أن الأنسب والأقرب تجميد عوائد النفط بالمصرف الخارجي إلى حين إجراء انتخابات عامة للضغط على كل الأطراف لتحقيق الاستحقاق الشعبي.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد السبت، على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

وقال عقيلة، في بيان بشأن وقف إنتاج وتصدير النفط، إنه “حفاظا على مصلحة الليبيين وكما يرى المواطن الليبي، ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط، ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام، لذلك نؤكد على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع”.