زياد دغيم: تجميد الإيرادات يجب أن يكون حتى الانتخابات | أخبار ليبيا 24

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أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريحات صحافية أنه يرحب بمقترح رئيس مجلس النواب بخصوص النفط

وأشترط دغيم أن يكون الحل مرتكزا على 3 متلازمات اولها إنهاء إيقاف تصدير النفط ثانيا تجميد الإيرادات بالمصرف الخارجي إلى حين إجراء انتخابات قريبة ثالثا وضع آلية قانونية أو دستورية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم.

وقال للأسف مقترح الميزانية المقدم لا يضع أي معالجة لتوزيع عادل للثروة الذي يشترطه عقيلة صالح يجب تضمين نصوص بقانون الميزانية لمعايير توزيع الثروة بالقانون، وإلزام وزارة المالية والتخطيط بنسبة مخصصات المحليات، (لا تقل عن 70% من الباب الثاني والثالث)، تديرها المحليات بمعزل عن الحكومة المركزية التي يقتصر دورها على الباب الرابع ومرتبات الوزارات السيادية والمؤسسات العامة المركزية.

وأشار إلى ضرورة وضع نصوص حقيقية بقانون الميزانية وأن ذلك يتطلب. إجراء تعديلات مصاحبة بالقانون المالي للدولة وقانون. الإدارة المحلية، وغير ذلك يظل توزيع الثروة شعارا سياسيا غير حقيقي.

ونوه إلى أن الحل الأنسب والأقرب هو تجميد عوائد النفط بالمصرف. الخارجي إلى حين إجراء انتخابات عامة للضغط على. كل الأطراف لتحقيق الاستحقاق الشعبي.

وفي سياق متصل أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بشأن إغلاق النفط عبر موقعها الرسمي. على تويتر أن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي.

ونوهت على ضرورة الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط وأنه أمر ضروري من أجل. تحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية يوم 1 أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين.

كما أكدت دعم التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك. الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات

وأشارت إلى أنه يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير. الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.