الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة في عموم البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء صيفية نسبياً أيام الأحد والاثنين على مناطق غرب ليبيا، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الأحد، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة يوم الاثنين على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة خاصة على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 29-35مْ.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الغد على أغلب المناطق، وتكون درجات الحرارة القصوى ما بين 23-26مْ على المناطق الساحلية، و30-32مْ على الدواخل.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية بوجه عام، مع رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول أحياناً إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 30-35م.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحياناً على الكفرة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 31-35مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية