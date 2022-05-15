الدولار يعاود الارتفاع في السوق الموازية

عاود سعر صرف العملة الأميركية الارتفاع أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات أمس السبت.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.15 دينار مقابل 5.12 دينار أمس، بفارق 3 قروش، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن الدولار سجل هبوطًا إلى 5.12 دينار أمس مقابل 5.13 دينار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي تعاملات السوق الموازية أيضًا انخفض سعر اليورو إلى 5.30 دينار مقابل 5.32 دينار أمس بفارق قرشين اثنين، كما هبط الجنيه الاسترليني إلى 6.25 دينار مقارنة بـ6.22 دينار بفارق 3 قروش.

ولم تشهد العملتان، التركية والتونسية، أي تغيير أمام نظيرتهما الليبية، فقد سجلت الليرة 0.33 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي.