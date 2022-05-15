العربية لحقوق الإنسان تدعو حكومة الوحدة لاستعادة الأمن في جنزور

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة إلى العمل على تكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح، واستعادة الأمن بمنطقة جنزور وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وأعربت المنظمة في بيان، عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة جنزور غرب العاصمة طرابلس بين تشكيلات مسلحة تتمتع بشرعية مؤسسات وأجهزة الدولة، مؤكدة استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل عشوائي، مما أدى إلى أضرار جسيمة بمحطة ومساكن كهرباء غرب طرابلس.

وأبدت المنظمة خشيتها من اغتنام الجماعات الإرهابية حالة هشاشة النظام الأمني لتنفيذ أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة، مشيرة إلى أن تجدد الاشتباكات بالمنطقة المحصورة بين مدينتي “طرابلس والزاوية” بشكل متكرر خلال هذه السنة، يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش جداً في المنطقة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في منطقة جنزور بين تشكيلات مسلحة أدت إلى خسائر جسيمة وترويع المدنيين، الأمر الذي أدى لتعليق الدراسة ليوم واحد وسط صمت من الحكومة والجهات الرسمية التابعة لها.

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