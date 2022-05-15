بعيو: تعيين تونسية في مجلس إدارة مصرف ليبي بروما نموذج من فساد «الكبير»

هاجم محمد بعيو، رئيسي المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، بسبب تعيينه لزوجة محافظ البنك المركزي التونسي، في عضوية مجلس إدارة مصرف في روما مملوك للمصرف الليبي الخارجي.

وقال بعيو، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هذا نموذج من فساد طاغية مصرف ليبيا المركزي، ما علاقة التونسية فاطمة خالصي زوجة مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، لتكون عضو مجلس إدارة مصرف اليوباي روما المملوك نظرياً للمصرف الليبي الخارجي وعملياً ضمن إقطاعية الصديق الكبير؟”.

وأضاف “أيها الليبيون موتوا بفقركم فثروتكم بين أيدي الكبير الذي يراكم أصغر مِن أن يراكم، لعنة الله على هذا الخنوع القاتل ولا نامت أعين الجبناء”.

وتابع “مع ثقتي أنكم لن تفعلوا أي شيء لأنكم جميعكم غير معنيين بما لا يعنيكم من حقوقنا نحن الليبيين، سأضع أمامكم الأمر:

1-مجلس النواب الليبي

2-مجلس الدولة

3-المجلس الرئاسي

4-المجلس الأعلى للقضاء

5-النائب العام

6-ديوان المحاسبة الليبي

7-هيئة الرقابة الإدارية

8-هيئة مكافحة الفساد

9-مجلس الأمن القومي

10-الأحزاب السياسية الـ 160

11-منظمات المجتمع المدني الـ 3465

12-الكتائب المسلحة الـ 15799

13-الأجهزة الأمنية الرسمية الـ 18