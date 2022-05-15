القاهرة تستضيف اليوم الجولة الثانية من اجتماعات مجلسي النواب والدولة

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة لبحث المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة.

وكان مجلسا النواب والدولة عقدا اجتماعات الشهر الماضي تواصلت لأسبوع لمناقشة عدد من القضايا بما فيها اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة.

وقبل ساعات التقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القاهرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال بيان لمجلس النواب أن “الجانبان بحثا خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن إجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا“.

كما تناول اللقاء، حسب البيان “ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى عقد مجلس النواب جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت وفقاً لما أقره المجلس في جلسته الأسبوع الماضي دعماً لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيداً عن سطوة المليشيات المسلحة أو غيرها”.