الشروع في صيانة محطة نقل المياه في الجويبيه عقب الاعتداء عليها

باشرت فرق الصيانة التابعة لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، في معالجة آثار الاعتداء التي طالت المحطة رقم 151 بمسار المنظومة بمنطقة الجويبيه.

وأوضح مدير عام منظومة غدامس – الزاوية أحمد الديب أن فرق الصيانة خفضت التدفق من حقل آبار غدامس، لاستبدال الصمام الذي تم الاعتداء عليه وسبب في هدر كمية كبيرة من المياه التي كانت من المفترض أن تنساب إلى خزان الجويبيه، ومن ثم إلى مستهلكيها.

وتوقع الديب أن تنتهي أعمال صيانة واستبدال الصمام مع نهاية يوم الأحد، واستئناف الضخ بمعدله الطبيعي من حقل آبار غدامس إلى خزان الجويبيه.

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