فرصة لإذابة الجليد والتقارب..بوقعيقيص تعلق على مشاركتها في اجتماع جنيف | أخبار ليبيا 24

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علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص اليوم الأحد. على مشاركتها في اجتماع جنيف الذي دعت له منظمة الحوار الإنساني HD.

وقال :”حضرت الاجتماع الذي دعت اليه منظمة الحوار الإنساني HD بجنيف بصفتي من الشخصيات الوثيقة الصلة بالشأن العام في بنغازي. وكنت أعرف أن هذا اللقاء سيضم ممثلين عن القوات الفاعلة على الأرض شرقا وجنوبا”.

وأضافت بوقعيقيص :”كانت فرصة جيدة لإذابة الجليد والتقارب بين أبناء ليبيا كلها. ولقد اتضح أن التجربة المرة السابقة أسفرت عن القناعة بضرورة الحفاظ على الوطن وأنه ليس بمقدور أحد أن يستأثر بليبيا لوحده”.

وأكدت بالقول :”فوجيء الجميع أن شيطنة الفيسبوك والقنوات الإعلامية لبعض الشخصيات تذيبها هذه اللقاءات المباشرة التي أرجو أن تتواصل كثيرا”.

وأوضحت :”كان اجتماعًا تمهيديًا لم يصدر عنه أي بيان. بحكم طبيعته وتمنى فيه الجميع أن تصل اجتماعات القاهرة بين المجلسين الرسميين إلى حل منضبط بمواعيد محددة ينهى أزمة الشرعية ولكل حادث حديث”.