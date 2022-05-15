النهر الصناعي يعلن موعد استئناف ضخ المياه من حقل آبار غدامس

رجح مدير عام منظومة غدامس -زواره- الزاوية بجهاز النهر الصناعي أحمد الديب الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة رقم 151 بمسار المنظومة بمنطقة الجويبية نهاية اليوم الأحد واستئناف الضخ بمعدله الطبيعي من حقل آبار غدامس إلى خزان الجويبيه.

جاء ذلك خلال زيارة الديب للمحطة رقم 151 بمسار منظومة النهر الصناعي بمنطقة الجويبية بعدما تعرض لاعتداء أدى إلى تخفيض التدفق من حقل آبار غدامس لاستبدال الصمام الذي تم الإعتداء عليه وسبب في هدر كمية كبيرة من المياه التي كان من المفترض أن تنساب إلى خزان الجويبيه ومن ثم إلى مستهلكيها وذلك بحسب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بموقعه بـ “فيسبوك”.

وكان الجهاز أعلن الخميس الماضي الاعتداء على صمام التفريغ بالخط الرئيسي الناقل للمياه عند المحطة رقم (151) الواقعة بين محطة الضخ رقم (3) بسيناون وخزان الجويبيه وهو ما أدى لانقطاع المياه عن العديد من المناطق.

وأشار الجهاز إلى أن الاعتداء وقع في منطقة تشغيلية ذات ضغوطات تصل إلى 20 بار وتسبب في انقطاع المياه على مناطق الشعواء، سيناون، نالوت، أولاد محمود.