ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي أطلق النار على مواطن محاولا سلب مركبته

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي أطلق النار على مواطن محاولًا سلب مركبته، مما تسبب له بإعاقة في يده.

وأوضحت المديرية في بيان أن «قسم البحث الجنائي تلقى من النيابة العامة محضرًا يتضمن إصابة المواطن (خ.أ.ت) بعيار ناري من قبل أشخاص مجهولي الهوية؛ مما تسبب له في إعاقة بيده».

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وذكر البيان أن «المواطن المصاب انتقل إلى دولة تونس لتلقي العلاج وعند رجوعه من دولة تونس جرى استدعاؤه من قبل قسم البحث الجنائي للتوسع في الاستدلال حول الواقعة».

المجني عليه توقف أثناء قيادته مركبته لتوصيل شخص إلى قاريونس

وأفاد الشاكي، حسب البيان، بأنه «توقف أثناء قيادته مركبته لتوصيل شخص إلى منطقة قاريونس، وعند وصولهم لنهاية شارع فينيسا تجمع أربعة أشخاص مسلحين بالاتفاق مع الشخص الذي برفقته وأطلقوا عليه النار، محاولين سرقة مركبته نوع هيونداي جنسيس، مما أدى إلى إصابته».

وأشار إلى تحديد هوية الشخص الذي استدرج الشاكي بعد مطابقة أوصافه وجرى تحديد هويته، ووردت معلومات عن تواجده بمنطقة بوهديمة، منوهًا إلى مشاهدته عند خروجه من إحدي المحلات التجارية.

ومع انتقال أعضاء التحريات لمنطقة بوهديمة، قاومهم الجاني وكان بحوزته مسدس، ليتمكنوا من ضبطه والانتقال به إلى القسم، والاستدلال معه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى «ع.ع.م»، ومطلوب لدى مركز شرطة الفويهات على ذمة أربع محاضر ومركز شرطة الحدائق، على ذمة وقائع سلب بقوة السلاح والنصب والاحتيال، وأفاد بأسماء باقي أفراد التشكيل العصابي وجارٍ البحث عنهم، وجرى إحالته إلى النيابة العامة.