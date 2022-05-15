الرقابة على الأغذية ينفي استخدام مادة برومات البوتاسيوم في المخابز الليبية

نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استخدام مادة برومات البوتاسيوم في تحضير الخبز.

وأوضح المركز في منشور، تشكيل لجنة تولت سحب عينات من الطحين المستخدم والخبز من مصادره وأماكن تداوله طالت عدد 50 مدينة، بواقع عدد 454 عينة متمثلة بـ 404 عينات خبز، و40 عينة دقيق و10 عينات محسنات الخبز، وذلك بإخضاعها للإجراءات المخبرية اللازمة من التحاليل والتدقيق لبيان استخدام مادة برومات البوتاسيوم داخلها من عدمه.

وأكد المركز عدم ثبوت استخدام مادة برومات البوتاسيوم داخل البلاد، مشيراً إلى إطلاع جهات اعتبارية وجامعات ومراكز علمية على هذه النتائج، محذراً من الشائعات التي تشكك في نزاهة المركز.

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