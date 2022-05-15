بلدي جنزور: ندين الاعتداء على مدينتنا ونستغرب عدم تواصل الجهات الرسمية معنا

زعم المجلس البلدي جنزور، أنه لن يتهاون في الدفاع عن المدينة، بكل ما أوتي من قوة، مشددًا أنه على الباغي تدور الدوائر، مبديًا استغرابه من عدم تواصل الجهات الرسمية مع مكونات جنزور أثناء فترة الاعتداء، الذي استمر 7 ساعات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب تعبيره.

وقال المجلس البلدي في بيان له، بعد الاشتباكات التي تعرضت لها المدينة: معمر الضاوي بدأ هجومه الغادر بثلاث سيارات مصفحة على دورية مشتركة تابعة للجهات الأمنية بالبلدية، تعمل على تأمين المدينة، وفقًا لوصفه.

وأضاف: هذا العمل الهمجي الغادر، عرّض محطة كهرباء غرب طرابلس، وتحديدًا المشروع الاستعجالي للخطر، والذي كان من المتوقع دخوله على الشبكة العامة، خلال هذه الأيام، على حد قوله.

وتابع : أحد أهداف العدوان، إيقاف العمل بهذا المشروع، كما نتج عنه أيضًا قطع عدد من خطوط نقل الطاقة، وتعريض خزانات الوقود التابعة لشركة البريقة للخطر، بحسب البيان.

واستطرد :هذه المجموعات الإجرامية تعمل طيلة الفترة الماضية، على إقامة بوابات وهمية بالمدينة، وتمارس أعمال السطو والحرابة، ما استدعى إقامة بوابات أمنية من قبل الجهات الأمنية بالمدينة وفقا لوصفه.

واستكمل: نطالب الجهات الرسمية وعلى رأسها رئيس الوزراء ورئيس الأركان، بتحمل مسؤولياتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لحل هذه المجموعات، بحسب تعبيره.