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السقوطري: عام 2000 أصبحت مصراتة أكبر ميناء ومنطقة حرة في ليبيا

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة، محسن السقوطري، إن المنطقة الحرة مصراتة استحدثت عام 2000م كأول منطقة حرة في ليبيا ومينائها أكبر الموانئ الليبية ازدحاما وعملا لهذا كان تركيزنا علي إكمال المشاريع القائمة واستحداث مشاريع جديدة وتحديث الآليات العاملة في الميناء.

أضاف في تصريحات صحفية: “اسلتمنا إدارة المنطقة الحرة منذ عام و نصف تقريبا وركزنا منذ البداية علي استكمال مشاريع البنية التحتية المتوقفة والمباشرة في تنفيذ بعض المشاريع الجديدة التي ستقدم الإضافة لإمكانيات المنطقة الحرة وتطوير الخدمات التي تقدمها”.

وتابع قائلًا: “نعمل علي وضع خطة طويلة الأمد لتشجيع تجارة العبور وفتح المجال امام المشاريع الاستثنائية في هذا الاتجاه ولدينا الموقع “ب” الذي يبعد حوالي “30” كيلو متر من الموقع الحالي وهو المحطة الرئيسية المستقبلية لتجارة العبور ومناولة الحاويات”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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