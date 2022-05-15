بوقعيقيص: اجتماع سويسرا أذاب الجليد وليس بمقدور أحد أن يستأثر بحكم ليبيا

أكدت عضو ملتقى الحوار الوطني آمال بوقعيقيص، أن الاجتماع الذي عُقد في مدينة مونترو السويسرية بإشراف منظمة الحوار الإنساني الخميس الماضي، كان فرصة جيدة لإذابة الجليد والتقارب بين أبناء ليبيا كلها، مشيرة إلى أن التجربة السابقة أسفرت عن القناعة بضرورة الحفاظ على الوطن وأنه ليس بمقدور أحد أن يستأثر بليبيا لوحده.

وأضافت بوقعيقيص في منشور، أن جميع المشاركين فوجئوا بأن شيطنة وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية لبعض الشخصيات تذيبها هذه اللقاءات المباشرة التي تمنت تواصلها، مؤكدة أن اجتماعات مونترو التي شاركت فيها بصفتها من الشخصيات الوثيقة الصلة بالشأن العام في بنغازي، لم يصدر عنها أي بيان بحكم طبيعتها.

وكشفت بو قعيقيص عن حضور ممثلين عن ما أسمتهم القوات الفاعلة على الأرض شرقاً وجنوباً منهم القيادة العامة، بالإضافة لشخصيات نافذة غرب البلاد منهم عماد الطرابلسي وأيوب بوراس ومحمود بن رجب وغنيوه الككلي، معربة عن أملها في أن تصل اجتماعات القاهرة بين المجلسين الرسميين إلى حل منضبط بمواعيد محددة ينهي أزمة الشرعية، وفق قولها.

وتواجه منظمة الحوار السياسي المعرفة اختصاراً بـ “HD” انتقادات حادة من أطراف فاعلة على الصعيدين السياسي والعسكري، يتهمونها بمحاولة عرقلة مسار الحل الليبي، الذي أنتجه اتفاق مجلسي النواب والدولة، ومحاولة إعادة إنتاج الأجسام السياسية الحالية مبرزين دورها المحوري في اتفاق الصخيرات وتمرير حكومة الوحدة التي تلاحقها شبهات الفساد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية